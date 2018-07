Seit vergangener Saison gibt es in unserem Verein eine Mädchentrainingsgruppe unter der Leitung von Franziska Wolfram. Zu ihr zählen mittlerweile schon 9 Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren. Als verdienten Abschluss eines Trainingsjahres gab es zum Saisonende ein leckeres Essen in der Pizzeria Colosseo von Alessias Eltern. Vielen Dank an Familie Saja für die tolle Bewirtung. Peter hatte als Vertretung für die Trainerin der Damenrunde, Franziska Wolfram, sichtlich viel Spaß.