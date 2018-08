Pardubice 2018

32 Teilnehmer umfasste die Delegation des SK König Plauen zum diesjährigen Chess Open in Pardubice. 22 Spieler, Trainer, Betreuer, Eltern, Fans bewältigen den Tross mit 12 Autos. Aber auch mit der Bahn wurde angereist und später gleich weiter nach Ungarn gereist. Erstmals hatten wir mit drei U 10 Spieler ganz junge Talente in der D-Gruppe am Start. Ethan Manico erspielte sich bei seinem Debüt 4,5 Pkt., Kyrillus Akladius u. Tom Hai Dang jeweils 3,5 Pkt. . Mit Geng Wongschun hatten wir auch einen netten Gast aus Dresden dabei, welcher unseren letzten freien Übernachtungsplatz belegte – dank der Mithilfe von Simon Burian.

Holger Borchers betreute in bewährter erfolgreicher Weise unsere U 20 Spieler und bereitete sie individuell auf ihre Gegner vor. In der A Gruppe spielten Niklas Linnert und Simon Burian, der mit vier Punkten ein starkes Ergebnis erzielte! Ausgezeichnet sind auch die 5,5 Pkt. von Clemens Deiters in der D Gruppe. Celine Peil konnte sich auch zum Vorjahr enorm steigern. A- Gruppe : N.Linnert, S.Burian -… B- Gruppe: Chr. Beyer, M. Tunger, L. Graf, T. Nicklaus, N. Hörkner, C. Peil. …….C-Gruppe: Chr. Böttger, P. Paul, P. Luban, A. Burian, J. Knott, J. Bandt. ……….D-Gruppe: M. Dreise, Cl. Deiters, R. Melitzki, Fl. Elstner, A. Bandt, E. Manicio, K. Akladius, T. Hai Dang. Vielen Dank auch an die mithelfenden Familien Burian, Hörkner, Manicio, Deiters, ohne Sie das Unternehmen nicht möglich wäre. Schachfestival PARDUBICE 2019= 19.-27.Juli = 30. KALENDERWOCHE VORMERKEN. Randnotiz- nach uns Schachspielern spielte am Dienstag, den 31.Juli 2018 Robert Plant (Led Zeppelin) in der Pardubicer Arena kräftig auf.