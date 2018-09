1.Sept. + 1. U 13 Cup in Greiz

Zum Auftakt der neuen U 13 Cup Saison kamen 73 Kinder, welche in 15 Gruppen ihre Wettkämpfe aufnahmen. Der Beginn in Greiz, bei den Schachverein Greizer Schachlöwen war mehr als nur holprig, der Verantwortliche fehlte am Start. Dank der Mithilfe ALLER – Eltern, Lehrerinnen, Landtagsabgeordneten, Trainer, Reichenbacher Schachfreunde konnte die Situation beruhigt werden und das Turnier begann mit 40 Min Verspätung. Am Start waren Kinder aus folgenden Vereinen: Zeulenroda, VSC, SKK, Reichenbach, Neumark, Crimmitschau, Markneukirchen und Chemnitz. In der stärksten Gruppe lagen am Ende Timur Melestan/VSC und Quentin Heiser/USG Chemnitz mit 3,5 P. aus vier Partien vorn. Weitere starke Gruppensieger waren mit 100 %: Dy Anh Do Gr. Sf 5/5 , E. Manico SKK 3/3, M. Helene SKK 4/4, J. Wuthnow 3/3 Gr. SF, M. Melestan 4/4 VSC , L. Cramer 3/3, G. Rümpler u. S. Köber jeweils 3/3 alle drei aus Zeulenroda und A. Grondziok 3/3 vom Markneukirchner SV. Der Crimmitschauer J. Horn holte sich ebenfalls mit 3/3 den Gruppensieg!

Nun verbleiben noch vier Wochen zum zweiten U 13 Cup, am Samstag, den 06.Oktober im Gymnasium Markneukirchen!