U 20 – Relegation zur DVM

Der SK König Plauen und Tarrasch Nürnberg standen sich nach schwieriger Terminsuche am 29.09.2018 in Bindlach gegenüber, um den letzten freien Platz zur DVM in Osnabrück zu erkämpfen. Alle Jungs waren gewillt das Ziel zu schaffen und so konnten wir, Andre Burian + Peter Luban, das Team gut gelaunt nach Oberfranken schippern. Nachdem die Klippe der Bedenkzeiteinstellung (jeder Verein hat jetzt jeweils andere digitale Uhren?!) umschifft war konnte es losgehen. Die erste Stunde war geprägt vom abtasten der jeweiligen Eröffnungsvariante/System. Nach der zweiten Stunde hatte sich Niklas Linnert eine druckvolle starke Stellung erarbeitet, Nico Hörkner verbuchte einen Bauern mehr für sich, Daniel Helmrich spielte mit zwei Türmen gegen die Dame auf Sieg und Lucas Graf stand noch gleich. Nach der dritten Stunde remisierten Daniel Zähringer u. Simon ihre ausgekämpften Stellungen. Niklas erlitt aber einen tragischen Materialverlust und die Erosion seiner starken Stellung kam nicht zum Stillstand – 0:1. Jetzt mußte die Entscheidung an den letzten drei Brettern fallen. Allerdings konnte sich Daniel sich den permanenten Schachgeboten der Dame nicht entziehen, Remis. Nico verlor seinen Mehrbauern wieder, Remis und so stand Lucas auf verlorenen Post, 0:1. Damit haben wir 4:2 verloren und die Qualifikation verpaßt. Nächste Herausforderung für das U 20 Team: 27.Okt. in Plauen gegen TUS Coswig u. TU Dresden!