Plauener U 16 Mannschaften mit gutem Spieltag

Sachsenliga U16 :SK König Plauen – BSG Grün Weiß Leipzig 2,5:1,5

Unser Sachsenligavierer konnte auch am zweiten Spieltag seine „weiße Weste“ verteidigen. Gegen die spielstarken Messestädter von der BSG Grün Weiß war es allerdings ein sehr enges Match. Florian Elstner überspielte Spezi Florian Schön total, hat im weiteren Verlauf der Partie in glatter Gewinnstellung aber einfach die Rochade vergessen und geriet letztlich fürchterlich unter die Räder. Den Ausgleich stellte postwendend Richard Melitzki her, hierzu benötigte er in einer „toten Remisstellung“ die aktive Mithilfe seines Gegenübers. Simon Burian konnte nach Qualitätsverlust einfach mehr aus der Stellung herausholen, seine agilen Zentralbauern und der Springer machten letzten Endes das Rennen gegen den passiven Turm des Gegners. Nico Hörkner willigte daraufhin in einem Leichtfigurenendspiel mit Mehrbauer mannschaftsdienlich ins Unentschieden ein, allerdings war kein direkter Gewinnweg zu erkennen. Damit sind wir bei einem Spiel weniger (Nachholtermin gegen die USG Chemnitz am 28.10.2018) die einzige Mannschaft der Eliteliga ohne Verlustpunkt. Die richtig „harten Brocken“ stehen unserer Truppe allerdings mit der SG Leipzig und dem USV TU Dresden noch bevor.

Bezirksliga Chemnitz U16: SC 1865 Annaberg-Buchholz – SK König Plauen II 1:3 SK König Plauen II – SV Lengefeld I 2:2

Nach verkorkstem erstem Spieltag präsentierte sich unsere junge zweite Mannschaft zu den beiden Auswärtsspielen im erzgebirgischen Annaberg deutlich verbessert. Hubertus Deiters sprang kurzfristig für den erkrankten Mannschaftsleiter Burkhard Atze ein und feierte mit unseren Jungs seinen mehr als gelungenen Einstand als Betreuer in der U 16. Reinhard Atze hatte einen schweren Stand gegen die gegnerischen Spitzenbretter welche nominell deutlich besser dotiert waren. Liam Ertl und Marwin Bühring steuerten jeweils gute 1,5 Brettpunkte zum Mannschaftsergebnis bei. Clemens Deiters glänzte mit zwei Siegen und ist derweil der Topscorer der Liga. Am 10.11. stehen dann die nicht einfachen Heimspiele gegen ESV NH Aue I und Muldental Wilkau-Haßlau II auf dem Spielplan.