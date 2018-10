Sag mal Gunter, was ist eigentlich aus der Büchse Bohnen geworden? FM Gunter Sandner verteidigt den Titel zur Plauener Schnellschachmeisterschaft am Nationalfeiertag 2018

Tatort: Aula der Plauener Friedensschule, 30 Schachenthusiasten aus Oberfranken, Thüringen, Westsachsen, dem Vogtland und der Stadt Plauen versammelten sich im komfortablen Spielsaal der Aula zur 2. Plauener Schnellschachmeisterschaft. Gehuldigt wurde heute nur wirklichen Leistungen, gute Ideen, starke Züge und Kampfgeist an Stelle weichgespülter Polemik waren gefordert um im Turnier zu bestehen. Nach sehr inhaltsreichen, gutklassigen und spannenden 7 Runden konnte der Titelverteidiger Gunter Sandner trotz holprigem Start die Glückwünsche entgegennehmen. Auf der Ziellinie mussten sich der Liebschwitzer Frank Hermannsdörfer und der Plauener Niklas Linnert nur nach Feinwertung geschlagen geben. Ihr hochklassiges Duell im Schlußdurchgang bestätigte wieder mal die Weißheit, dass letztlich alle Turmendspiele doch Remis sind. Mit Platz vier landete Mathias Paul nach starkem Turnier ebenso in den Preisrängen. Alle anderen Teilnehmer hatten mindestens eine „Null“ zu viel auf dem Konto um weiter vorn im Endklassement einzukommen. Neben interessanten Gesprächen rund ums Schach, bestens versorgt an unserer kleinen Imbisstheke von Laura und Andre`Burian, gab es auch herzliche Wiedersehensfreude alter Weggefährten, Dr. Christian Böttger, Peter Wilfert, Peter Paul und Siegfried Degenkolb.

Über Kategoriepreise freuten sich die nachfolgenden Schachfreunde:

Urkunde und Sachpreis für den jüngsten Teilnehmer Maxim Melestan (8 Jahre VSC Plauen

Sachpreis „Wertvollster Skalp“: Alexander Klassen (VSC Plauen) für seinen fulminanten Sieg gegen den um 386 TWZ Punkte stärkeren Gegner

Sachpreis „Kompromisloser Kämpfer“: Robin Jacobi (SV Empor Erfurt)

Urkunde und Geldpreis U 14: Luca Franke (SV 1861 Liebschwitz)

Geldpreis U20 Tino Kornitzky: (FC Bayern München)

Geldpreis bester Senior Ü60: FM Roland Pfretzschner (SK König Plauen)

Geldpreis beste Dame: Heike Sandner (Rodewischer Schachmiezen)

Geldpreis bester Teilnehmer unter TWZ 1750: Jochen Bandt (SK König Plauen)

Geldpreis bester Teilnehmer unter TWZ 1550: Ilia Pivtorak (SK König Plauen)

Urkunde und Gutschein für den „Besten Pausenversorger“: Andre`Burian

Urkunde für „Miss Catering“: Laura Burian

Unser herzlicher Dank an die Kuchenbäckerinnen Katharina Elstner, Franziska Melitzki und Oma Müller

Unser herzlicher Dank an unseren Ehrenpräsidenten Peter Paul für die Organisation des Spielmaterials und die Gestaltung des Turniersaals

Freunde der Statistik finden alle Ergebnisse im Anschluss. Andre`Burian stellt in Kürze noch eine Fotogalerie mit Turnierimpressionen ein. Interessierte Schachfreunde können sich schon mal den 03.10.2019 in Ihrem Turnierkalender vormerken, wenn es heisst 20 Minuten Schnellschach in Plauen.

Endklassement nach 7. Runden

Die Paarungen aller Runden

Startrangliste der Teilnehmer