Schilbach 2018 – Trainingslager SK König Plauen/SV Markneukirchen/SC Reichenbach

Auch 2018 fand unser TL wieder im wunderschönen Schloß Schilbach statt. Trainiert wurde in sechs Gruppen, die ganz „Großen“ bei unseren Berliner Freund u. Trainer HB = Holger Borchers: S. Burian, N. Hörkner, R. Melitzki, L. Ertl. Elmer Pekrul bereitete deren „Nachfolger“ Cl. Deiters, Fl. Elstner und R. Atze, für höhere Aufgaben vor. Parallel dazu gab Burkhard Atze sein Wissen an L. Woyewode, R. Atze, M. Nguyen, A. Grondziok weiter. Danach kamen die drei „Kleinen“ Gruppen: dh. 2007/08 geb. wurde von Jochen Bandt trainiert, E. Manico, Jona, Caio, Pepe da Silva und R. Brunen. K.+ A. Akladius, T. Hai Dang, N. Rühmer, Al Hassan, T. Zielinski, Kinder des Jahrgangs 2009, waren bei Peter Luban gut aufgehoben. Nun aber zu unserer ALLER freudigen Überraschung, ja es ist schon fast eine kleine Sensation – wir haben wieder eine Mädchentrainingsgruppe und mit Franziska Wolfram dazu eine tolle Trainerin. Fr. Winkler, H. Martin, A. Ploss, S. Hrisat, L. Thaleikis waren unsere fünf weiblichen Debütanten in Schilbach! Die gesamte Trainingsgruppe umfasst zehn Mädchen. Verstärkung erhielten wir durch Erik Fischer/SKK und Sascha Knabe/SC Reichenbach, welche uns kräftig unterstützten. Von den 28 Kindern kamen 22 vom SK König Plauen, vier aus Markneukirchen und zwei aus Reichenbach. Einen großen Dank auch an den Hausherrn, der Diakonie in Oelsnitz und vor allem an das Team vor Ort, die ALLES für uns möglich machten. Es waren wieder zwei tolle Tage, die für die Kinder vieles boten. Hier haben wir uns wieder auf die kommenden Aufgaben vorbereitet: 3./4.Nov. BMM U 12 in Lengenfeld/Erzg. und die Vogtl.-Meisterschaft am 18./19.Nov. im Lessing Gymnasium! Das nächste Trainingslager findet am 25.-27.Okt.2019 statt .