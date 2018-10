Sachsenliga U 20 u. U 16

Am Wochenende waren mit der SG Leipzig, TuS Coswig, USV TU Dresden, SK König, vier Spitzenteams in Plauen. Unser Quartett konnte gegen Coswig mit 3,5 : 0,5 überzeugen und mußte aber gegen die TU Dresden eine knappe 1,5:2.5 Niederlage hinnehmen. Momentan liegen wir auf den 3.Platz, also in Lauerstellung. Die nächste Doppelrunde am 12.Januar 2019 in Dresden ( geg. Striesen u. Leuben) wird es bringen müßen. N. Linnert verbuchte 0,5 aus 2 Partien, S. Burian 1,5/2, l. Graf 1/2, N. Hörkner 1/1 und C. Peil 1/1 für sich. Einen Tag später konnte in einem Nachholespiel unser U 16 Team, das Team von USG Chemnitz mit 2,5:1,5 schlagen und ist alleiniger Spitzenreiter der U 16 Sachsenliga. S. Burian, N. Hörkner, R. Melitzki erkämpften ein Remis und Fl. Elster war es vorbehalten, den einzigen Siegpunkt zu erzielen. Somit stehen die Chancen mittlerweile auf ein Treppchen weit oben nicht schlecht. Aber zunächst müßte am 10.11. Turm Leipzig in Plauen besiegt werden.