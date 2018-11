BMM U 12 in Lengenfeld/Erzg./3.-4.Nov.

Mission erfüllt lautet das positive Ergebnis unserer beiden Teams. Die ERSTE sollte sich für die Vorrunde zur Landesmeisterschaft qualifizieren u. die ZWEITE, gebildet ausschließlich aus U 10 Spielern sollte im Mittelfeld übend einkommen. Mit dem 3. Platz der I. u. 7. Platz der II. wurden die Ziele voll erfüllt.

I.TEAM: M. Bühring/ E.Manico/ C. da Silva, M. Nguyen u. K. Akladius als Ersatz, erzielten 9:5 MP. . Marvin, Ethan und Maria holten mit jeweils 4,5 Pkt. die meisten Punkte im Team.

II.TEAM: K. Akladius/ N.Rühmer/ T. Hai Dang/ R. Beck u. P. da Silva erzielten 8:6 MP. Punktgleich mit dem Viertplatzierten! Hier glänzte Tom mit 5 Pkt. u. Raphael mit 3,5 Pkt. . Der Turnierfavorit USG Chemnitz wurde seiner Rolle gerecht und siegte mit 12:2 Pkt. vor Wilkau Haßlau 10:4 Pkt.. Insgesamt waren 14 Teams am Start und fünf davon aus dem Vogtland:

2x SKK, VSC, Reichenbach u. Markneukirchen.

Abgerundet wurde dieser Erfolg mit der ÜN auf der Augustusburg. Drücken wir unseren zwei Teams zur BMM U 14 am 8./9.Dez. in Flöha die Daumen.