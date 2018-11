Gute Ergebnisse unserer U 16 Teams

Sachsenliga U16: SG Turm Leipzig I vs. SK König Plauen I 0:4

Mit der „VX 2000“ ging es für unseren Sachsenliga Vierer am Samstag zum Auswärtsspiel bei der SG Turm Leipzig. Simon Burian erhielt auf Grund seiner zuletzt starken Leistungen eine Einsatzchance zur Doppelrunde der 2. Bundesliga unserer ersten Herrenmannschaft in Passau. Als Ersatzmann wurde unser Neuzugang Illia Pivtorak berufen. Die Gastgeber waren noch härter gebeutelt, mussten sie doch zur fünften Runde gar auf beide spielstarken Spitzenbretter verzichten. Nico Hörkner kampflos, Richard Melitzki mit riesigem Dusel, Florian Elstner souverän und Illia Pivtorak mit leichten Wacklern, aber jederzeit verdient, sorgten für einen unerwarteten Kantersieg nebst Tabellenführung mit weißer Weste. Am 01.12. gilt es für unser Team im Heimspiel gegen die SG Leipzig I zu bestehen, vergangene Saison gab es für uns gegen selbigen Gegner eine deftige Klatsche. Die Favoritenrolle liegt nominell eindeutig bei den Gästen, dennoch sollte unser Vierer zu Hause keinesfalls chancenlos sein.

Bezirksliga Chemnitz U16:

SK König Plauen II vs. ESV Nickelhütte Aue I 3:1

SV Muldental Wilkau Haßlau II vs. SK König Plauen II 1:3

Zwei klare Siege konnte Mannschaftsleiter Burkhard Atze für die Runden vier und fünf gegen Aue und Wilkau vermelden. Reinhard Atze und Liam Ertl erzielten jeweils 1/2, Clemens Deiters und Ersatzmannn Sid Gerber gewannen beide Partien. Clemens bleibt dabei mit 5/5 weiterhin der Topscorer der Liga. Derzeit liegt unsere Mannschaft auf Platz zwei der Bezirksligatabelle, welche allerdings auf Grund der unterschiedlichen Anzahl der Runden derweil noch wenig aussagekräftig ist.

Bezirksklasse Chemnitz U16:

SK König Plauen III vs. SV Muldental Wilkau Haßlau III 1:3

Überraschend musste Team drei den Wilkauer Gästen die Mannschaftspunkte überlassen. Nur Pepe da Silva konnte sich über einen Partiegewinn freuen. Ethan Manicio, sowie Caio und Jona da Silva konnten diesmal leider nichts beisteuern. Mit einem Spiel weniger liegt Team drei auf Platz fünf in der diesjährigen Bezirksklasse.