Vogtl. Nachwuchsmeisterschaft 2018

Die Talenteshow des vogtländischen Schachnachwuchs fand dieses Jahr in der Aula des Lessing Gymnasium statt. Das sechsrundige Turnier ist die Qualifikation zur BEM in Geyer, 16.-19.Februar 2019. Es kamen insgesamt 78 Kinder (24 Mädchen+54 Jungen). Hier einige Details: Altersklasse U 8 = 24 Teiln./ U 10 = 20 Teiln. / U 12 = 20 Teiln. / U 14 = 10 Teiln. und die U 16 kam nur auf 4 Teilnehmer. Hier die Teilnehmerzahlen der einzelnen Vereine: Markneukirchen: 6x / VSC 12x / Reichenbach 12 / Lengefeld 4x / GS Werda 1x / Diesterweg Gymn. 3x / SKK 40x ! U 8 m+w: dieser Altersbereich spielte nur an einem Tag und hier dominierte im ganzen Turnierverlauf Helene Martin, die mit 5,5 Pkt. das Turnier sicher gewann. Den zweiten Platz belegte bei den Mädchen belegten weiter Aliya Ploss/2.Platz und Alessia Saja/3.Platz – alle SKK. Bei den Jungs konnte Antonius Akladius/SKK den 1.Platz mit 4,5 Pkt. für sich reklamieren, gefolgt vom Paul Eilitzer/Werda 2.Platz und Niklas Kaftan/Dittes GS+Maurice Kolbe/SKK 3.Platz. U 10 m+w: 1.Pl. Sarah AL Hrishat 4.Pkt., 2.Pl. Yen Nhi Nguyen 2,5 Pkt. 3.Pl. Catharina Deiters 1,5 Pkt.. – alle SKK! Bei den Jungen gab es bis zur letzten Runde ein spannendes Rennen. Tom Hai Dang u. Kyrillus Akladius kamen beide auf 5 Pkt. und ein halber Wertungspunkt entschied zugunsten von Kyrillus – 1.Platz. Den dritten Rang belegte Maxim Melestan/VSC 4,5 Pkt. . Knapp dahinter lagen Nico Rühmer, Pepe da Silva u. Raphael Beck – alle SKK. U 12 m+w: Maria Nguyen/SKK gelang mit 4 Pkt. ihre Titelverteidigung vor Jennifer Adams/VSC u. Natalie Ufer/KMS . Mit 5,5 Pkt. zog Marvin Bühring einsam seine Kreise vor Timur Melestan/VSC 4,5.Pkt. und Ethan Manicio/SKK 4 Pkt. . U 14 m+w: auch hier kam es zu den erwarteten Sieg von Richard Melitzki mit 5,5 Pkt. vor Florian Elstner 4,5 Pkt. u. Reinhard Atze 4 Pkt. , den Erfolg komplettiert noch Clemens Deiters 3,5 – alle SKK! Luisa Woywode/SV Markn. siegte in der Damenwettbewerb vor Linda Thran Thi/SKK u. ihrer Vereinskameradin Julia Keilwerth. U 16m+w: in der mit nur vier Teilnehmern bestückte Altersklasse gewann unser Neuling Illia Pivtorak vor Liam Ertl/SKK. Denn daraus resultierend 3.Platz belegte Moritz Särchinger/VSC u. den 1.Platz bei den Mädchen, Elisabeth Ottiger/Diesterweg Gymnasium. Die Zahl von 80 Teilnehmer hätten wir wohl übersprungen, wenn sich auch Treuen, Adorf o. Klingenthal beteiligt hätten. Die Medaillengewinner können sich auf eine Einladung zur BEM freuen. Achtung. die BEM U 8 findet separat am 29.2.19 in Wilkau statt. In den insgesamt fünf Qualifikationskreisen sahen die Teilnehmerzahlen wie folgt aus: Chemnitz 80 Teiln., Zwickau Stadt/Land 40 , Erzgebirge 62, Vogtland 78 u. im Mittellandkreis kamen 38 Kinder.