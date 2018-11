Gebrauchter Tag für Team V

Erspart blieb Team V zum heutigen Auswärtswettkampf das „Gruselkabinett“ der letzten Jahre. Im Saal des Brauhauses am Fuße des Doms waren die Spielbedingungen deutlich besser wenn auch sehr unruhig. Nicht erspart blieb uns eine auch in dieser Höhe völlig verdiente Packung.

1.Bezirksklasse Chemnitz Staffel C: Zwickauer SC II vs. SK König Plauen V 6,5:1,5

Normalform hatten zum heutigen Tag nur Heike mit solidem Schwarzremis, Uwe mit unverdienter Null am Spitzenbrett beim Versuch Ergebniskosmetik zu erzwingen und Jochen die „Taktikkeule“ schwingend. Die Nachwuchskräfte einschließlich Ihres Trainers und Mannschaftsleiters hatten einen bitteren Tag zu verdauen. Richard mit grobem Eröffnungsfehler, Florian mit grobem Bock in Gewinnstellung, Liam mit einzügigem Einsteller, Clemens ohne Gegenspiel sowie der ML völlig indiskutabel steuerten ein 0:5 bei. Am 25.11. bedarf es einer deutlichen Steigerung unseres Achters um die Gäste aus Adorf in Zaum zu halten.