Karl Marx Schulreport

Am Sonntag kam es wieder zu der seltenen Konstellation in der GS Karl Marx, drei SKK + drei Gästeteams bevölkerten den Speisesaal. Nach der Null Diätrunde am 11.11. sollte es nun besser werden und es wurde:

V.TEAM: das verjüngte Team lies Adorf keine Chance und gewann sicher mit 5:3, die Einzelergebnisse lauten – Hörning, U. , Sandner, H. spielten Remis und Bandt, J., Bühring, M., Ertl, L., Elstner, Fl. gewannen nur Nguyen, Maria verlor ihre Partie.

VI.TEAM: gegen den Favoriten der Staffel hatte die VI. keine Chance (wie auch letztens die VII.) und verlor glatt mit 1:7.

Paul, P. u. Burain, A. holten jeweils ein Remis, die anderen mussten die Segel streichen – Knott, J., Gerber, S., da Silva, P., Seyffert, U., Dreise, M., Helmrich,J.

VII. TEAM: mit 7:1 landete unser Kindergarten, mit spielender mütterlicher Unterstützung, endlich ihren ersten Erfolg in dieser Besetzung! Rühmer, N. und Akladius, K. kamen nicht über ein Remis hinaus und alle weiteren Spieler siegten – Luban, P., Rühmer, P., Manicio, E., Hai Dang, T., Wolfram, Fr., Akladius, St.! Auf zur nächsten Runde am 16.12.2018, die V.+ VI. sind in Treuen zu Gast u. die VII. wird nach Zwickau in die „Gaststätte der Kleingartenanlage Südblick“ reisen. Der nächste Spieltag wird nicht einfach werden, denn alle unsere sieben Team spielen gleichzeitig und dazu noch Auswärts (II.-VII.).