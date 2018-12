„Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.“: Darth Vader

Sachsenliga U 16: SK König Plauen I vs. SG Leipzig I 1,5:2,5

Im gestrigen Spitzenspiel der sechsten Runde der Sachsenliga U 16, in einem Duell auf Augenhöhe konnten die Gäste aus der Messestadt verdient beide Mannschaftspunkte aus Plauen entführen. Simon mühte sich zwar noch lange in einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern um den vollen Zähler aber mehr war heute nicht drin als die knappe Mannschaftsniederlage. Ein Blick auf die Tabelle verrät einiges über die Spannung in der Spitzengruppe, der ganz „Große Wurf“ ist aus eigener Kraft immer noch möglich, dazu muss allerdings am 19.01.2019 die spielstarke Mannschaft vom SV Grimma bezwungen werden um die eigenen Chancen zur zentralen Endrunde im Februar zu wahren.

Bezirksliga U16 SK König Plauen II

Richtig gut im Tritt ist unsere U16 Reserve in der diesjährigen Bezirksliga, war von Mannschaftsleiter Burkhard Atze über die Auswärtsdoppelrunde beim Gastgeber Post SV Crimmitschau zu erfahren.

Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. I vs. SK König Plauen II 0:4

Nichts zu meckern gabs am Kantersieg gegen die Randchemnitzer auch in dieser Höhe.

SK König Plauen II vs. SV Grün-Weiss Niederwiesa 3:1

Äusserst glücklich konnte auch der zweite Wettkampf des Tages gegen die Niederwiesaer Mannschaft gewonnen werden. Reinhard, Marwin und Clemens lächelte hierbei allerdings die „Schachgöttin“ gehörig zu. Den besten Eindruck hinterlies am Spieltag ein gut aufgelegter Liam Ertl mit 2/2, ebenso zwei Gewinnpartien gelangen Marwin, Reinhard und Clemens steuerten 1,5/2 dem Mannschaftsergebnis bei. Punktehamster der zweiten Mannschaft bleibt Clemens mit 6,5/7 bei einer Performance von 1535.