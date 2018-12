VI. Mannschaft mit Punkteteilung in Treuen

4:4 hieß es für den SK König VI nach der letzten Partie gegen den SV Rot-Weiss Treuen 2 . Zwei schnelle Siege durch Joseph und Sid wurden umgehend egalisiert durch die Niederlagen von Caio und Pepe. Lothar verlor in Gewinnstellung erst die Qualität und anschließend seine Partie. Es folgten zwei Remis durch André und Mario. Am Ende war es Ulrich zu verdanken wenigstens das Unentschieden zu sichern. Fazit: Ersatzgeschwächt ein glücklicher Punktgewinn in Treuen.