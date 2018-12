Grand Hand ohne Vieren in Treuen

Auf drei Stammkräfte musste unsere fünfte Herrenmannschaft beim Auswärtsspiel am dritten Advent in Treuen verzichten. Heike, Stefan und Jochen halfen in den personell arg gebeutelten Landesklassen Mannschaften aus. Am späten Samstag Abend folgte eine weitere Hiobsbotschaft mit der ärgerlichen aber nachvollziehbaren Absage eines Nachwuchsspielers, adäquater Ersatz konnte leider kurzfristig nicht akquiriert werden. Der Wettkampf begann dennoch verheissungsvoll für unser Team, Marwin Bührings zentralisierte Dame schaute auch in den letzten Winkel des Brettes und wurde fündig, nach dem Gewinn beträchtlicher Materialeinheiten war der schnelle Ausgleich nur eine Frage der Technik. Florian Elstner steuerte ein solides Unentschieden mit den schwarzen Figuren bei, die Remisbreite war beidseits zu keiner Zeit überschritten. Leider folgten die sich länger abzeichnenden Konter der Hausherren, Clemens Deiters konnte sein Turmendspiel mit Minusbauern nicht mehr halten und auch Richard Melitzki fand im Läuferendspiel kein Mittel gegen den Freibauern seines Gegenübers. Besser machte es Liam Ertl indem er den sehr eigenwilligen Franzosen seines Kontrahenten einer ernsthaften Prüfung unterzog, der schwarze Monarch hatte bald freie Sicht auf die anrückende weiße Streitmacht, die Kapitulation lies demzufolge nicht lange auf sich warten. Für den Mannschaftsleiter lag im Skat heute die Schellen Sieben. Das seit August andauernde Formtief erfuhr einen weiteren negativen Höhepunkt, das einzig Positive war der psychologisch richtige Moment um mit entsprechender Körpersprache in glatter Verluststellung das Unentschieden zu offerrieren. Beim Stand von 4:3 für die Treuener hatte unser Ass Uwe Hörning seinen großen Auftritt. An seine besten Zeiten aus der 1.Landesklasse anknüpfend brachte Uwe den Spitzenmann Ulrich Rehm mit filligraner Technik zur Strecke und egalisierte dabei exakt 300 DWZ Punkte. Nach dem sehr schmeichelhaften 4:4 beträgt der Abstand zum Tabellenführer Aue bereits drei Mannschaftspunkte, ebenso groß ist der Abstand zum Tabellenkeller. Nach der Weihnachtspause empfängt die fünfte Mannschaft am 20.01.2019 die Gäste der zweiten Vertretung des SV Markneukirchen.