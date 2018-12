DVM 2018 – U10 mit gutem Zwischenspurt – U20 hält gegen starke Konkurenz gut mit

Unsere U10 Truppe konnte am zweiten Turniertag in Magdeburg das Score deutlich aufbessern.

VFL Gräfenhainichen (832) : SK König Plauen (1057) 1:3

SK König Plauen (1057) : SV Hemer (882) 3:1

SV Schachfreunde Friedrichshagen (959) : SK König Plauen (1057) 2:2

Dem starken Zwischenspurt folgte in Runde 6 leider eine 1:3 Niederlage gegen den sächsischen Vertreter SV Weißblau Allianz Leipzig.

Derzeit läuft die Finalrunde für unsere Jungs, Gegner sind die SF Essen-Werden.

Frühstück bei Mutti

Unsere U10 „Rasselbande“

In Osnabrück konnte unsere U20 in Runde drei in einem hart umkämpftem Match die Nordrhein-Westfalen Märkischer Springer Halver-Schalksmühle (1796) mit 4:2 bezwingen. Die erste Mannschaftsniederlage in Runde vier gegen die SF Brackel (NRW 2091) fiel mit 1:5 ziemlich deftig aus. Aber kein Beinbruch, unsere Truppe liegt mit ausgeglichenem Punktekonto in Anbetracht der sehr starken Gegnerschaft derzeit gut im Soll.

Derzeit läuft der Wettkampf der 5. Runde gegen die nominell stärkeren Schleswig-Holsteiner vom Lübecker SV (2011), die Partien werden live übertragen (Zwischenstand 1,5:0,5 für den Favoriten)