U 20 Sachsenliga Wettkämpfe

Das war der 4. u. 5. Streich, der 6. u. 7. folgt sogleich, dh. am 09.Februar 2019 in Dresden zu den beiden Abschlussrunden. Am Samstag, 12.01.19 trafen sich der SKK, SG Leipzig, GW Dresden u. Dresden Leuben in der Karl Marx GS, um zwei weiter Runde auszuspielen. Die Jungs vom SK König Plauen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht u. bezwangen beide Dresdener Teams. Gegen GW Dresden wurde mit 3:1 gewonnen und auch Dresden Leuben verlor mit 2,5:1,5. Niklas Linnert erzielte 1/1 Pkt., Simon Burian 1,5/0,5, Lucas Graf 1,5/0,5 und Celine Peil war es vorbehalten beide Partien siegreich zu gestalten. Mit vier Siegen ist sie mittlerweile unsere Miss 100% und da sie ihre Partien sehr zeitig gewann, gab sie den drei Jungs die nötige Sicherheit mit. Am 09.02.2019 warten ASP Hoyerswerda und Dresden Striesen auf uns und wir wollen uns zur Endrunde (vier BESTEN Teams der SL) am 22./23.Juni in Sebnitz qualifizieren. Momentan führt TU Dresden mit 10:0 Pkt. vor dem SKK 8:2 Pkt. und ASP Hoyerswerdea mit 7:3 Pkt., danach rangiert mit Abstand die SG Leipzig, Dresden Striesen, GW Dresden und Schlusslicht ist TUS Coswig, also es bleibt spannend.