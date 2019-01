Turbulenter Spieltag in der Sachsenliga U16 – Bezirksklassenteam wird rasiert

Gehörig durcheinander gewirbelt wurde die Tabellenspitze am siebenten Spieltag der Sachsenliga U16. Unser Vierer war nach dem unerwarteten Unentschieden gegen die Gäste vom SV Grimma schwer enttäuscht. Das Ergebnis war aber allemal hochverdient für die Randleipziger zu Stande gekommen. Ein wenig erhellten sich die Mienen, als das Ergebnis vom ehemaligen Tabellenführer USV TU Dresden bekannt wurde. Die Gunst der Stunde nutzte die Mannschaft der SG Leipzig mit einem Kantersieg als neuer Tabellenführer. Unser Team liegt vor der abschließenden zentralen Endrunde am 02.02. in Chemnitz auf Rang zwei und dieser könnte mit einer konzentrierten Leistung auch aus eigener Kraft verteidigt werden. Vielleicht gelingt ja auch noch die ein oder andere positive Überraschung……

Keinen guten Tag erwischten die Knirpse vom SK König Plauen III in der Bezirksklasse U16 Chemnitz. Gegen die Reservemannschaften drei und vier der USG Chemnitz gab es mit 0:4 und 1:3 deftige Klatschen.

Tabelle Bezirksklasse U16