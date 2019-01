Knappe Niederlage der VI. gegen den Spitzenreiter

Mit 3,5:4,5 ging die 5.Runde der 2. Bezirksklasse Chemnitz für unsere VI.Mannschft gegen den Spitzenreiter vom Zwickauer SC 3 verloren.Dabei war ein Punktgewinn, ja sogar ein knapper Sieg zum greifen nah. Trotz deutlichen Materialnachteils, schon nach der Eröffnung, kämpfte Mario lange um etwas Zählbares – ohne Erfolg. Sid verlor recht chancenlos gegen Manfred Schmidt. Die beiden Niederlagen glichen aber Ulli und André wieder aus. Peter remisierte gegen den starken Zwickauer Nachwuchsspieler Lukas Frischmann in unklarer Stellung. Jörg und Clemens einigten sich ebenfalls mit ihren Gegnern auf eine Punkteteilung. So mußte Josephs Partie entscheiden. Nach guter Eröffnung hatte Joseph im Mittelspiel klaren Materialvorteil. Dabei blieb es leider nicht. Am Ende ging seine Partie sogar noch verloren. Schade. Die Moral stimmte, das Quäntchen Glück fehlte leider. In der nächsten Runde geht es gegen den VSC Plauen 2.