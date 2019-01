3,5:4,5 Niederlage der VII.

Kyrillus Akladius vs. Ralf Donnerhacke im Sizillianer mit späterem ausgekämpftem Remis

Am Sonntag war in der KMS Hochbetrieb, den unsere V./VI./VII. trugen ihre 5.Runde aus und ca. 50 Schachfreunde bevölkerten den Speisesaal. Für die VII. hieß der Gegner – VSC II. und es ging wieder um das ÜBEN unserer Kücken, was durchweg gelang auch wenn es eine knappe Niederlage wurde. Am 1.Brett spielten Peter Luban u. Stefan Merkel Remis und mit dem gleichen Ergebnis endeten auch die Partien von Pepe da Silva u. Kyrillus Akladius. Siegreich war Tom Hai Dang u. Stephanie Akladius. Verloren haben Stefanie Wolfram, Maria Nguyen u. Raphael Beck. Für die VII. gibt es am 03.02. ihr letztes Spiel bei Stollberg III. /Bez.Klasse u. danach können die noch spielenden Teams verstärkt werden.