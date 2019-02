Post-Puzzle im Schneegestöber

Der Post SV Crimmitschau in 264 Teilen aus den 90igern

Ganze vier Stunden benötigte Team V um die Zutaten der heutigen Aufgabe in die rechte Reihenfolge zu fügen. Die Friedensangebote der Hausherren summierten dabei gefühlt in Richtung der Anzahl der Puzzleteile. Uwe fungierte dabei vorerst als Kiebitz. Nach einiger Verspätung ging auch am Spitzenbrett richtig die Post ab. Die von leichter Hand geführte einheimische Bauernlawine entpuppte sich als Marke Anna Kournikowa mit der Folge, dass der schwarze König heute schon sehen konnte wer übermorgen zu Besuch kommt = Treppenmatt bei vollem Brett. Marwin dagegen machte im Sizilianischspiel keine gute Figur und wurde mustergültig vom Crimmitschauer Nachwuchscrack zerlegt. Jochen sammelte emsig kleine Vorteile und gewann passend zum einsetzenden Flockenwirbel in geräuschlos souveräner Manier. Heike befand daraufhin den beidseitigen Gartenzaun für remiswürdig. Liam stellte im Turmendspiel abermals seine derzeitige belendende Form unter Beweis. Somit war der Mannschaftserfolg dingfest gemacht aber die Kür sollte noch folgen. Richard mit Kombinationswirbel und fast perfekter Technik im Turmendspiel sowie der Autor mit einer Analogie zur Bandtschen Partie sorgten für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Florian nach ad absurdum gestelltem gegenerischem Königsangriff, die Verwertung des materiellen Vorteils war allerdings keine Glanzleistung des Youngster. Team V steht nach dem etwas überraschenden Kantersieg gegen den ehemaligen Tabellennachbarn derzeit auf Platz drei der Bezirksklassentabelle. Das Gipfeltreffen der siebten Runde gegen Tabellenführer Aue IV findet am 10.03.2019 in Plauen statt.