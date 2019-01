Regionalschulschachfinale Zwickau/Vogtland

Der Terminplan wollte es so, am Wochenende endete die BMM U 10 mit einem 14:0 Sieg unserer Jungs. Zwei Tage später, die „BMM“ der Grundschulen in der Friedensschule Plauen u. auch da wurde es ein ungefährdeter Start-Ziel Sieg mit 14:0 Punkten. Der Favorit war die Regenbogen GS aus Zwickau (TSG Wilkau/H.) u. die KMS (SK König). Dieses Gipfeltreffen gewannen die KMS überraschend glatt mit 4:0! Bemerkenswert bei diesem Gesamtsieg, das 28 Brettpunkte (7.Runden/4 Bretter) zu vergeben waren und das Siegerteam von E. Manicio/ K.Akladius/ T. Hai Dang/ R. Beck/ P. da Silva u. R.Semmler gaben nur einen halben Zähler ab, also 27,5:0,5 Brettpunkte! Das II. Team mit R.Krell/D.Narr/ M.Kolbe/A.Akladius/ R.Hraschid/ H.Hraschid belegten immerhin noch den 4.Platz! In der Mädchenwertung siegte ebenfalls die KMS mit H.Martin/ Y. Nguyen/ A. Saja/ A.Ploss/ L. Thaleikis/ Fr. Winkler. Das II.Team holte Silber mit Zena u. Selena Eskef, K. Deiters! Teilgenommen haben noch die GS Weischlitz/ Adorf/ Bad Elster/ Lichtenstein/ Neumark/ Zwickau. Nun geht es für die Karl-Marx GS m + w zum Landesfinale am 19.03. nach Flöha. Vielen Dank auch an Fr. Bicker/VSC als Ausrichter, der Friedensschule als Austragungsort, Frau Neumeister/Lehrerin KMS und unseren Trainern Franziska Wolfram + Lucas Graf!