Sachsenliga U16 – König Plauen nach Zitterpartie Vizemeister

Spannendes 2:2 Unentschieden der 9. Runde gegen USV TU Dresden auf Messers Schneide

Gastgeber der Zentralen Endrunde war die USG Chemnitz in den Räumlichkeiten der Technischen Universität. Wo sonst kulinarische Köstlichkeiten den Studenten der technischen Fakultät dargeboten werden hatten die Mannen um Rainer Kutscha das Spiellokal für den Showdown der Sachsenliga U16 bestens präpariert. In der Vorschlussrunde hatte unsere Mannschaft auf Platz zwei liegend relativ wenig Mühe die zweite Mannschaft der SG Leipzig glatt mit 4:0 zu bezwingen. Unser Rivale um die Plätze auf dem Podium USV TU Dresden hatte beim überraschenden 2:2 gegen die SG Turm Leipzig schon einiges mehr zu leisten. Tabellenführer SG Leipzig I entledigte sich mit einem weiteren Kantersieg souverän seiner Aufgabe und war klar auf Titelkurs. Die Konstellation vor der letzten Runde war somit eindeutig, Sieg oder Unentschieden im Duell gegen USV TU Dresden sichern die Vizemeisterschaft, bei einer Niederlage wäre zumindest Bronze die Beute gewesen. Die SG Leipzig lies erwartungsgemäß nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Titel an welchem es bis auf einen kleinen Schönheitsfehler auch ansatzweise nichts zu deuteln gab bei objektiver Betrachtung der gesamten Saison. Gegen die Landeshauptstädter brannte dann richtig die Luft, Nico lies sich leider schnell und recht billig übertölpeln und musste über seine einzige Saisonniederlage quittieren. Simon hatte zwar einen spannenden Angriff aber auch Materialnachteil, der Friedensschluss war schon irgendwie korrekt wenn auch gefühlt etwas zu zeitig. Illia setzte dagegen seinen Kontrahenten gehörig unter Druck bis die passive Verteidigung des Dresdners folgerichtig zusammenbrach, damit Ausgleich. Florian war aber zu diesem Zeitpunkt bereits klar überspielt und mit glatten drei Bauern im Nachteil. Einzig die windige Königsstellung des Gegners gab noch Anlass zur Hoffnung. Ob sein mutiger Konter unter Turmopfer (mit gegnerischem Schachgebot!!!) forciert zum Dauerschach genügen sollte muss erst noch in der heimischen Analyseküche eingehend geprüft werden.

Unverdient ist Sachsens Vizetitel aber keinesfalls, ob dieser außer Pokal, Medaille und Urkunde noch mehr wert sein könnte wird die Freiplatzvergabe der Deutschen Schachjugend für die DVM zeigen.

Topscorer des Teams war Simon am Spitzenbrett mit bärenstarken 6,5/8, aber auch Nico 5,5/8, Richard 4/7 sowie die Sachsenliga – Debütanten Florian 5,5/9 und Illia 4/4 wussten zu überzeugen. Im Gedenken an die Zitterpartie mit dem (fast) Abstieg der Vorsaison, war das diesjährig schon großes Kino unseres Quintetts.