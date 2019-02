Team III – die Bullen sitzen in Nachbarraum

Mit einem starken 5,5:2,5 Auswärtserfolg beim direkten Tabellennachbarn aus Stollberg wahrt unser TEAM III alle Ambitionen auf den Staffelsieg.

Die Gewinner des Tages waren Marco Schaarschmidt an Brett 5, Tim Seyffert mit starker Angriffsleistung an Brett 7, fast schon „wie gewohnt“ Illia Pivtorak an Brett 8, der mit 5 aus 5 die Topscorerliste anführt sowie ihr Autor an Brett 1.

Halbe Zähler steuerten Nico Hörkner an Brett 2, Michael Fuß an Brett 3 sowie der wiedergenesene Lucas Graf an Brett 4 bei.

Highlight des Tages war die Live-Berichterstattung aus dem Nachbarraum, wo unser Nachwuchsteam 7 gegen die 3. Mannschaft von Stollberg spielte. Offensichtlich verbreiten Schachspieler, die im Sitzen bis zur 4 und im Stehen bis zur 7. gegnerischen Reihe greifen können nach wie vor Angst und Schrecken. Einer der älteren Stollberger berichtete voller Stolz lautstark, „Ich habe Remis geschafft, am zweiten Brett, gegen einen ganz starken Gegner“.