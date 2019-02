Abschlußrunden in Sachsenliga U 20

Auch dieses Jahr ist die Geschichte schnell erzählt. Die acht stärksten U 20 Teams spielen in der Sachsenliga (darunter gibt es noch die II. SL + drei Bezirksligen) ihre vier Teilnehmer zur Finalrunde am 22./23.Juni in Schneeberg aus. Dies geschieht mit einem Viererteam, während die Endrunde Qualifikationskonform zur DVM mit Sechserteams gespielt wird. Hier liegt der sogenannte „Hase im Pfeffer“, viele Vereine sind gar nicht in der Lage sechs spielstarke Jugendliche aufzubieten u. somit kann das Gefüge durcheinander geraten. Das technische Procedere schmälert aber nicht die sehr gute Leistung + Kampfgeist unseres Teams, welche mit den zwei Siegen in der Schlußrunde Vizemeister wurde u. bis auf ein Punkt an TU Dresden herankam.

Sachsenmeister ist TU Dresden 13:1 Pkt. Vizemeister SK König Pl. 12:2., 3. Platz SG Leipzig 8:6, 4. Platz Dresden Leuben 8:6 und weit abgeschlagen ASP Hoyerswerda, Dresden Striesen, GW Dresden,TSG Coswig. Die Punktausbeute unserer Jugendlichen liest sich wie folgt: 1. Brett N. Linnert 4/7, S. Burian 5,5/7, L. Graf 5/7, C. Peil 4/4 und N. Hörkner 1/1 ! Die vier Erstplatzierten haben mittlerweile ihre Teilnahme an der Endrunde fest zugesagt,