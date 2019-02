Auswärtsspiel der 2. Mannschaft in Wilkau

Es berichtet Celine Peil:

An diesem Sonntag war die 2. Mannschaft auswärts unterwegs. Ohne Mathias Hörr und Daniel Zähringer, die in der 1. Mannschaft gebraucht wurden, ging die Fahrt in Richtung Wilkau-Haßlau. Mit kurzer Verzögerung auf Grund der schlechten Wetterlage, konnte dann auch die 6. Runde starten.

An Brett 1 teilte sich Niklas Linnert mit seinem 100 DWZ-Punkte stärkeren Gegner in einer eher ausgeglichen Partie den Punkt. Auch Simon Burian an Brett 2 und Toni Merkel an Brett 6 holten jeweils einen halben Punkt. Die Partie von Tobias Franz an Brett 7 sah lange Zeit sehr interessant aus und beinhalte für beide Seiten gute Chancen. Auch diese Partie endete mit einem Unentschieden. Lion Pfeufer verlor leider die Partie an Brett 4. Auch ich konnte mein Ziel, meinen Ersteinsatz in der 2. Mannschaft mit einem Sieg zu unterstreichen, nicht erreichen. Ich versuchte das Zentrum übereifrig zu öffnen und verlor deshalb die Partie. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte nur Erik einen ganzen Punkt solide holen können und somit waren alle Augen auf Christof Beyer gerichtet, der für ein Unentschieden der Mannschaft, einen Sieg erringen musste.

Letztendlich bewahrte Christof einen kühlen Kopf und setzte sich an Brett 3 gegen dessen Gegnerin durch.

Der Endstand lautete also: 4:4.

Die größte Hürde hatten wir jedoch noch alle vor uns:

Am Nachmittag waren die Straßen teils so glatt und zugeschneit, dass man mit dem PKW nur mühselig und gefühlt im Schritttempo nach Hause gekommen ist. Aber ich kann euch beruhigen: es ist jeder unversehrt Zuhause angekommen. 🙂