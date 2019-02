BEM 3. Tag – Nachlese zum Tandem

Tom, Ethan, Raphael, Kyrillus und Pepe in den Weiten des Erzgebirges

Geyer Tag 3:

Die Stimmung unserer Raketen ist gut, passend zum frühlingshaften Sonnenschein. Alle aktuellen Ergebnisse der BEM findet Ihr auf der Seite des Jugendschachbundes welche von Landesjugendspielleiter Frank Jäger fortlaufend aktuallisiert wird. Besonders gut im Rennen nach gespielten fünf Runden sind Kyrillus 4/5 in der U10 derzeit auf dem geteilten Platz an der Sonne, Richard 3,5/5 und Florian 3/5 im Turnier der Altersklasse U14 im Zwischenklassement auf den Rängen zwei und vier sowie Illja (2.) 4/5 und Nico 3/5 im Spitzenfeld der U16-jährigen.

Kyrillus gewinnt die Spitzenpaarung der U10 gegen Maxim Melestan (VSC Plauen)

Volle Konzentration Clemens und Florian

„Magnus“ Melitzki

Ärmel hochgekrempelt – Ruckzuck Frida und Adolf – King & Queen

The same procedure as every year……..der grün-weisse Robert kann sich mittlerweile Möbel aus seinen schier endlosen Pokalsiegen beim BEM- Tandem basteln. Nächstes Jahr bist Du (Ihr) fällig. Eigens angereist waren Celine und Niklas um die Eintönigkeit zu bezwingen. Auch das Duo Hockauf / Hennecke war durchaus Kreativ und bereit Huldigungen entgegen zu nehmen. Feiern lassen durften sich aber wieder mal andere auf Grund einiger eklatanter Unzulänglichkeiten. Die U10 Rasselbande durfte erstmals mit zocken und rote Ohren und Wangen nebst schnodrigen Sprüchen waren auf der Agenda als hätte es nie etwas anderes gegeben. Den Endstand zeigt die Turniertabelle. Hoffentlich bereut „Magnus“ nicht irgendwann den perfiden Anschlag auf R.K. (JBSL).

King & Queen