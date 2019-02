Dead Letters from 08297 – Nachwuchs BEM

Kyrillus mit lachendem und weinendem Auge als Bronzemedaillengewinner der U10m

Geschichte sind nunmehr die diesjährigen Bezirkseinzelmeisterschaften des Nachwuchs der Altersklassen U10-U20. Wenn auch noch nicht alle Träume in Erfüllung gingen, kann man das Resultat unserer Talente dennoch deutlich positiv bewerten. Wertvolle Erfahrungen in punkto Turnierhärte, Einstellung und Vorbereitung und auch etwas fürs Leben war im Gepäck auf der Heimreise. Einige Rabauken schafften sogar auf freiwilliger Basis innerhalb teambildender Maßnahmen die Komunikation mit den Eltern ohne die Hilfe des Mobiltelefons! Das Tiket zur Sachsenmeisterschaft konnten neben dem bereits qualifizierten Simon Burian (U16), Illja Pivtorak (U16, Silber), Richard Melitzki (U14 Silber), Florian Elstner (U14 Bronze) sowie Kyrillus Akladius (U10 Bronze) lösen.

Siegerehrung U14m 2.v.li. Richard, 3.v.li. Florian und re. Clemens (Platz 6)

Siegerehrung U16m 2.v.li. Illja

Besonders tragisch verlief das Turnier der U16 für den haushohen Favoriten Nico Hörkner welcher am Samstag zu Turnierbeginn mit Fieber passen musste und erst in Runde zwei ins Turnier einstieg, die folgenden Siege waren dem Gesundheitszustand entsprechend auch eher herausgewürgt als erspielt. Für die Qualifikation zur Landesmeisterschaft reichte es trotz bewundernswertem Kampfgeist leider nicht. Unsere Mädchen hatten in ihren Altersklassen einen schweren Stand wobei besonders Maria schwer entäuscht war vom Ergebnis und der Qualität ihrer Partien. Die Einzelergebnisse und alle Turniertabellen der Meisterschaft werden in Kürze auf der Hompage der erzgebirgischen Vereine veröffentlicht. Recht herzlich Danken möchten wir den Verantwortlichen Organisatoren vom SC Annaberg Bucholz um Volker Berndt und Ronlad Wilhelm, Nachwuchsbezirksspielleiter Rainer Kutscha (seit 29 Jahren in dieser Funktion tätig!!) sowie dem Team der Jugendherberge Hormersdorf für die perfekte Ausrichtung der Meisterschaften. Nachfolgend findet ihr einige Impressionen der BEM

Die Meisterschaftsteilnehmer – ein großer Teil fehlt auf Grund der Anwendung der DSGVO. In 10 Jahren gibt es nur noch ein „Selfi“ an gleicher Stelle

Clemens und Florian nehmen das „Erzgebirge“ in die Zange

Reinhard – sucht derzeit seine Form

Linda hasst die Paparazzi

Erstes großes Turnier für Yen Nhi

Langweilig

Alex – nie den Humor verloren trotz herber Rückschläge

Nico während dem Spitzenmatch

Liam und Illja kämpfen beide erfolglos in der letzten Runde