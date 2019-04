Sächsische Nachwuchstitelkämpfe kurz vorm Finale

Sechs für unsere Teilnehmer anspruchsvolle Runden sind in Sebnitz absolviert und wir können durchaus mit den Leistungen unserer Starter zufrieden sein.

In der Altersklasse U8 stehen für Antonius und Frida jeweils zwei Siegpartien zu Buche und beide können in der Finalrunde den Anschluss an das Mittelfeld schaffen. Maurice konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten stark aufgespielen und hat Morgen ab 8:30 seine Entscheidungspartie an Tisch 1 gegen den führenden Böhlener DWZ- Favoriten Arthur Herrmann. Bei einem positiven Ausgang winkt sogar ein Platz auf dem Podest. Ungeachtet der Ergebnisse der letzten Runde wird die Turnierteilnahme unsere drei Küken sicher voran bringen und für zusätzliche Motivation sorgen.

Ähnliches gilt für Kyrillus und Tom bei den unter 10-jährigen Jungen. Bisher haben beide gegen teils deutlich höher eingestufte Gegner gut mitgehalten.

Richard und Florian liegen im sehr stark besetzten U 14- Turnier beide im Rahmen der Erwartungen. Florian hat im Showdown gegen den Landeshauptstädter Fabian Günther bei günstigem Ausgang der Konkurenzpartien sogar noch eine Minichance auf einen Podestplatz. Für gute Nerven und Kampfgeist in Entscheidungspartien ist Florian schliesslich bekannt….

In der U 16- Konkurenz belegt Simon derweil Platz zwei und kann diesen auch aus eigener Kraft verteidigen. Der neue Sachsenmeister steht allerdings mit dem Dresdener Christoph Dahl bereits fest, Simon unterlag gegen selbigen in Runde 4 trotz zwischenzeitlichem Vorteil. Illja hat sich mit einem guten Zwischenspurt an die Spitzengruppe herangekämpft, das Los der Schlussrunde beschert Illja mit dem Leipziger Kasimir Lieberwirth allerdings einen absoluten Top-Gegner. Nico hat den Katastrophenstart etwas korrigieren können, in der Schlussrunde könnte er mit einer Revanche gegen den Chemnitzer Bezirksmeister Valentin Schubert für einen versöhnlichen Turnierausgang sorgen.

Also Daumen drücken und vielleicht gelingt ja noch die ein oder andere positive Überraschung welche den guten Gesamteindruck noch versüßen könnte.