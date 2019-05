11. Grundschulmeisterschaft Schach des Vogtlandes

Am 18.Mai war es wieder soweit und das größtes Schachturnier im Vogtland konnte mit 110 Schülern (aus 21 Schulen) in der Karl-Marx Grundschule starten. Dem zuvor ging eine sagenhafte Einräumaktion von 65 Tischen + 150 Stühlen, bzw. das GANZE wieder zurück. Ein großes Dankeschön an die Schulleitung, mithelfende Eltern und Vereinsmitglieder. Die Großveranstaltung wurde durch Undine Schneider/Schulleiterin, Lutz Kölbel/ Sportreferent LA-Amt, Frank Bicker/VSC eröffnet. Die Sieger werden in den jeweiligen Klassenstufen 1.- 4. m+w ermittelt und die vier BESTEN Spieler einer Schule wurden als Team zusammengerechnet. In Altersklassen ausgedrückt – waren die U 6/U8/U10 am Start. Den absoluten Höhepunkt bildete die 2. Klasse mit 46 Kindern ! Die 1.Kl. konnte mit 24 Teiln. glänzen, die 3.Kl. mit 19 und die 4.Kl. mit 21 Schülern aufwarten, dies war der Rekord in den 11 Jahren. Die Schulwertung gewann mit 24,5 Pkt. ( 1x 1.Pl. / 3x 2. Platz) erwartungsgemäß die Karl-Marx GS vor der GS Elsterberg ( 15 Pkt.) + GS Neumark (14,5 Pkt.) . Von den 24 zu vergebenen Medaillen sind 13 an die GS Karl-Marx gegangen und auch jeweils eine an die von uns betreute GS Kuntzehöhe+GS Grünbach+2xKIGA, insgesamt 17 ! Hier nun unsere Sieger:

Kindergarten: 1.Pl. Thaleikis, L./ 2.Pl. Bühring, J.

1.KLASSE: 2.Pl. Vietje, E./ 3.Pl. Musaev, M. + 1.Pl. Winkler,Fr./ 2.Pl. Müller, H. weibl.

2.KLASSE: 2.Pl. Kolbe,M./ 2.Pl. Mann, J./ 3.Pl. Akladius,A. und 1.Pl. Martin, H./ 2.Pl. Ploß, A. /3.Pl. Szabo, C. weibl.

3.KLASSE: 2.Pl. Akladius,K.

4.KLASSE: 1.Pl. Hai Dang,T./ 2.Pl. Manicio,E./ 3.Platz Beck, R. u. Rühmer, N. GS Grünbach),

1.Pl. Al Hrisat, S. /Kuntzehöhe GS und Ufer, N. – weibl. . Die Meisterschaft stand auch im Zeichen unserer erfolgreichen GS Team, welches am 26.-29.Mai zum DEUTSCHEN BUNDESFINALE in Friedrichroda aufbricht und dann am 22./23.Juni zur SMM U 10 in Schneeberg antritt. Es gab aber auch Medaillenträger außerhalb der Karl-Marx GS: die Brüder Melestan/VSC, Keller Ch. aus Klingenthal, Schulze,T. /Elsterberg

Natürlich möchte ich mich auch bei den Kuchen backenden Eltern bedanken, denn Lehrerinnen in der Küche, die alles BESTENS vorbereitet hatten, den engagierten Hausmeister, den fleißigen Hortnerinnen usw..