Wahnsinn! Team II schafft den Durchmarsch in die Oberliga!

Es ist tatsächlich passiert: Mit einem nie gefährdeten 4:4 gegen SG Leipzig III hat unser Sachsenliga-Achter den Aufstieg in der Oberliga perfekt gemacht und feiert damit einen der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte. Am Ende einer kuriosen Saison mit vier Absteigern, in der 9 Punkte zum Klassenerhalt erforderlich waren, reichten 11:7 Mannschaftspunkte zum Titel, nachdem Spitzenreiter Bautzen unter dubiosen Umständen mit 3,5:4,5 bei USV Dresden verlor.

Der Wettkampf im Leipziger Sportforum, wo seinerzeit durch ein 5:1 gegen Leipzig-Gohlis der ebenfalls sensationelle erste U20-Sachsenmeistertitel eingefahren wurde, begann mit zwei schnellen Angstremisen durch Lion und Toni. Erik war gut in die Partie gestartet, hatte seinen Vorteil aber schon wieder abgegeben. Anschließend war er sich nicht zu schade, Farbe zu bekennen, die Stellung zu verkomplizieren und die schwarze Dame hinter die feindlichen Linien bis nach h1 zu manövrieren. Dort schien sie abgemeldet und Weiß drohte seinerseits, in einer entleerten schwarzen Stellung mattzusetzen, übersah dann aber den Spieß auf die eigene Dame. – Vorteil Plauen.

Der Partieverlauf bei Daniel war ähnlich. Er hatte gegen einen Affen zu spielen, bot nach vertanen Chancen Remis an und bestrafte die Leipziger Überambitionen umgehend zum Zwischenstand von 3:1. Auch Simon schien bereits auf der Siegerstraße, erntete eine Qualität, ließ dann aber Gegenspiel zu. Für einen Sieg wäre wohl sehr gute Technik notwendig geworden und angesichts der soliden Stellungen an den anderen Brettern war das Remis verschmerzbar.

Am unbequemsten Stand Christian in einem Franzosen, nachdem er die thematische Stellungsöffnung irgendwie verpasst hatte. Aus Mangel an sinnvollen Alternativen folgte die große Rochade, die Weiß dann recht uninspiriert bespielte. Der nun folgende halbe Punkt sicherte einerseits Platz 2 gegen Leipzig III und IV ab und bedeutete den sicheren Aufstieg bei einer Bautzener Niederlage.

Zu diesem Zeitpunkt waren Matthias an 1 und Niklas an 3 auf dem scheinbar sicheren Weg in den Remishafen. Dass beiden ihre Stellung letztlich noch entglitt, wäre im Ernstfall sehr schade gewesen, wobei sich alle Beteiligten in Unkenntnis des Bautzener Ergebnisses einig waren, dass das Glück während der Saison eher öfters in Plauen als anderswo vorbeigeschaut hatte.

Wiedersehen mit Team I

Der letzte Auftritt des SK König Plauen II in der Oberliga datiert aus der Saison 2002/03, damals ohne einen einzigen Punktgewinn und mit dem tragikomischen Höhepunkt am 29.03.2003, als ein 0:8 in einem Chemnitzer Steakhouse auf der Straße der Nationen umgehend und vor allem denkwürdig aus dem Gedächtnis gelöscht wurde. Damals holte ein gewisser Alexander Beliavsky übrigens 6 aus 9 am Spitzenbrett in der 1. Bundesliga.

Nun ist auch die I. Mannschaft wieder in der Oberliga abgekommen und die lange Zeit beklagte Schere zwischen Profiabteilung und Eigengewächshaus hat sich geschlossen. Noch kann keiner so richtig sagen, was man mit dieser Herausforderung anfangen soll. Die Bandbreite oberligatauglicher Spieler ist groß, die Altersstruktur gesund. Einen Komplettverhau wird es zwar nicht geben, aber im Schnitt werden wohl in jedem Kampf um die 100 DWZ-Punkte fehlen. Tatsache ist aber auch, dass der Klassenerhalt in der Sachsenliga im nächsten Jahr wohl schwerer geworden wäre als der Aufstieg in diesem Jahr. Und so ist die Idee, zusammen in großer Runde einfach eine gute Zeit zu verbringen vielleicht das Schlechteste nicht.