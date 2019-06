Abschluß – Bundesfinale Grundschulschach

Der diesjährige Sieger bei den Jungen hieß GS Hockstein/NRW und bei den Mädchen konnte sich die GS Stadtilm/Thür. freuen. In der letzten Runde kam es zum Gipfeltreffen, am Tisch eins ging es um Gold o. Silber und an den Tischreihen zwei und drei wurde noch um Bronze gekämpft. Leider verloren wir knapp gegen die GS Windmühlenweg Hamburg 1,5:2,5 und fielen aus den Spitzenrängen zurück auf Platz NEUN. Dennoch ein sehr gutes Ergebnis, zumal auch die vielen Schulen von Vereinen unterstützt/betreut werden. Die Jungen um Ethan Manicio 3/9, Kyrillus Akladius 4/9, Tom Hai Dang 7/9, Raphael Beck 5/8 und Pepe Costa da Silva 1/1 befanden sich meistens in der Spitzengruppe und konnten mit den BESTEN mithalten. Zum Procedere: im Januar haben in allen Bundesländern die Regionalamtsfinale mit über 2000 GS – Teams stattgefunden (Sachsen ca. 100). Darauf folgt das zentrale Landesfinale und Platz eins u. zwei dürfen sich auf das Bundesfinale freuen, so auch unserer Team als Landessieger/Sachsen. Die Kooperation Schule und Verein funktioniert bei unserer langjährigen Partnerschule, der Karl Marx Grundschule BESTENS. Am Dienstag besuchte uns auch unsere Schulleiterin Frau Schneider, Lehrerin Frau Neumeister und konnten das Geschehen zwei Runden mit beobachten. Vielen Dank an ALLE ELTERN, SPONSOREN usw.. !!!