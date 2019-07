SMM U 20 + U 10 in Schneeberg

Unsere U 20 und U 10 Team reisten mit gewissen Ambitionen zum Sachsenfinale an den Filzteich.

Der Start der „Großen“ gegen das spielstarke Team der SG Leipzig verlief mit einem 3,5:2,5 Sieg ausgezeichnet. in der 2.Runde hätte in aussichtsreichen Postionen der Titel geholt werden können. Leider kam Ende eine 2,5:3.5 Niederlage gegen die USV TU Dresden heraus. Am Ende lief dann überhaupt nichts mehr und gegen Dresden Leuben verloren wir 2,5:3,5 . Somit kamen wir „nur“ auf den 3.Rang ein. Sieger wurde die TU Dresden, vor Leipzig, Dresden Leuben 4.Platz. Einzelergebnisse : N. Linnert 1,5/3, S. Burian 0,5/3, L. Graf 2/3, I. Pivtorak 1/3, N. Hörkner 0,5/2, C. Peil 1,5/2 und T. Nicklaus 1,5/2.

Bei sechs Finalisten der U 10 SMM war natürlich für Spannung gesorgt. Mit einem Sieg in der Vorrunde, welcher mitgenommen wurde, hatte unser Team gute Chancen, weit vorn zu landen. Aber es kam anders, das Auftaktmatch gegen GW Leipzig wurde 1,5:2,5 verloren und da waren die Messen schon fast gelesen. Ein 2:2 gegen einen der Favoriten, Coswig, eröffnete uns wieder Chancen. Nun sollte gegen USG Chemnitz gewonnen werden, dann war wieder alles möglich und heraus kam nur ein 2:2. Zu wenig, denn jetzt kam der klare Favorit USV TU Dresden uns siehe da, es hätte fast geklappt. Am Ende mußten sich die Jungs doch mit 1,5:2,5 geschlagen geben. Einzelergebnisse K. Akladius 1,5/4 , N. Rühmer 0/4, Tom Hai Dang 3/4 und R. Beck 2,5/4. Sachsenmeister wurde somit TU Dresden , 2. Platz ging an Dresden-Leuben und der 3.Platz wurde an die USG Chemnitz vergeben. Wir belegten den undankbaren 4.Platz. , 5. GW Leipzig , 6. TUS Coswig.