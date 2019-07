Auch dieses Jahr fährt wieder eine große Delegation nach Pardubitze. Die 32 im voraus bestellten Hotelplätze sind im Hotel Kristl voll belegt, einige sind noch in Pensionen untergebracht. Insgesamt werden es 27 Schachspieler sein + 9 Eltern/Betreuer. Auch sind wieder eine Reihe von Debütanten dabei. Das A+B Turnier startet am Freitag, den 19.07. und C+D am 20.07. 2019.