30.06.2019 – U 13 Cup

Den Abschluß der U 13 Cup Turnierserie fand dieses Jahr in der Karl-Marx GS statt. 83 Starter kamen wieder im Bereich der 2006 bis 2012 geborenen Kinder. Gespielt wurde in 20 Gruppen und am letzten Spieltag ging es um die Pokale!

2006/07 geb. gewann R. Atze/SKK und Cr. Lotta /R.Zeulenroda

2008/09 geb. gewann Qu. Heiser/USG Chemn. und S. Al Hrisat/SKK

2010/11 geb. gewann M. Melestan/VSC u. H. Winkler/SKK

2012/13 geb. gewann P. Eilitzer/VSC u. Frida Winkler/SKK

Teilgenommen haben Schüler aus den Vereinen/Schulen von Zeulenroda, Greiz, Lengenfeld, Neumark, Reichenbach, Treuen, Klingenthal, Niederwiesa, Markneukirchen, Crimmitschau, Wilkau und Plauen.

Start in die Neue Turnierserie wird am 31.August in Greiz sein und der 2. Cup findet am 12.Oktober in Markneukirchen statt.