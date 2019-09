1. U 13 Cup in Greiz

Zum Auftaktturnier kamen mit 69 Kinder ungewöhnlich viele Kinder in die sehr schöne Greizer GS im Vorort Irchwitz. Aike Poetschlag von den Greizer Schachfreunden hatte alles bestens vorbereitet! Gespielt wurde wieder in Vierergruppen. Insgesamt war es für alle ein großer Erfolg, denn es kamen Kinder aus Zeulenroda, Greiz, Neumark, Reichenbach, Markneukirchen, Waldkirchen, Wilkau, Klingenthal, Crimmitschau, Chemnitz und Plauen. Aus der Sicht des SKK gab es einige ganz gute Starterfolge zu Beginn der NEUEN Saison. Die nun von Jochen Bandt betreute Gruppe (U14 ca.) hat wie folgt abgeschnitten: T. Melestan 2,5/3. E. Manicio 2,5/3, M. Bühring 2,5 und M. Melestan 3/3. Die jetzige U 12 , von Peter Luban betreut, konnte ebenfalls überraschen: K. Akladius 3/3, R. Beck 3/3, T. Hai Dang 2,5/3 und S. Al Hristat 3/3. Simon Burian betreut die U 10 und diese sollten ebenfalls überzeugen: A. Akladius 2/3, P. Costa da Silva 2/3, M. Kolbe 1,5/3 . Franziska Wolframs Mädchenband war mit A. Ploss 3/3, M. Nguyen 3/3, Sarah Hr. 3/3 auch ganz stark vertreten. Zum Herbstferienbeginn, am Sonnabend, den 12.Oktober findet das 2.U 13 Cup Turnier im Markneukirchner Gymnasium statt (Beginn 8 30 Uhr!). Einen großen Dank an unsere engagierte Eltern, die die Rückfahrt nach Plauen mit absicherten (zwei Autos waren ausgefallen), DANKE !