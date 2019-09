Timur und sein Trupp

Am vergangenen Samstag machten sich Maxim und Timur Melestean sowie Simon Burian und Reinhard Atze auf, das Chemnitzer Jugendopen zu rocken. Als Fahrer fungierten Frau Melestean und Burkhard Atze, der sich kurz nach der Ankunft schon wieder mit Schiedsrichteraufgaben betraut sah. Im letzen Jahr standen durch Florian Elstner und Simon zwei dritte Plätze auf dem Ergebniszettel .

In diesem Jahr war Timur unser Bester. Nach sechs Runden standen gegen stärkste Gegnerschaft sechs Punkte auf der Scorecard. In der letzten Runde sicherte er, mit einem Remis, routiniert den Turniersieg ab. Simon war im letzten Jahr der Verlierer der Wertungslotterie und wurde punktgleich mit dem Sieger nur Dritter. In diesem Jahr lächelte Fortuna ihm zu. Wieder waren drei Spieler punktgleich mit sechs aus sieben dem Feld enteilt, aber diesmal hatte Simon das bessere Ende für sich. Mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung gewann er die Altersklasse u18.









Auch Maxim legte los wie die Feuerwehr mit 4/4 und 4,5/5 schien der Sieg in der u10 nur über ihn zu gehen. Eine kurze Rochade am Ende bedeute am Ende den guten achten Platz, er muss nicht enttäuscht sein. Die Enttäuschung hatte sich Reinhard reserviert. Nach dem fantastischen Ergebnis im vergangenen Jahr, reichte es diesmal nur zu 3/7 und einem 23. Platz. Damit war dann auch in der Mannschaftswertung kein Blumentopf zu gewinnen.