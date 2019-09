U 16 Sachsenliga, Bezirksliga u. Klasse

I. TEAM: das Team befindet sich nach dem Wechsel von Simon, Nico und Illia in die U18/20 im Umbruch. Soll ein sicherer Mittelplatz erreicht werden, muss auch gegen vordere Teams gewonnen werden. Dies klappte mit 3:1 gegen Dresden Leuben schon einmal ganz gut. Gegen den Zwickauer SC gab es allerdings eine 0,5:3,5 Niederlage. Dennoch, ein wichtiger Schritt, den am 28.09. kommt der SV Grimma + USG Chemnitz nach Plauen und da sollten ebenfalls Punkte geholt werden.

Elstner, Fl. 1 Pkt. / Melitzki,R. 1 Pkt./ Atze, R. 0,5 Pkt. / Bühring, M. 1 Pkt. / II. TEAM: startet fast schon als Favorit in die Bez.Liga und wurde mit dem 2,5:1,5 Sieg gegen Crimmitschau seiner Favoritenrolle gerecht. Melestean, T. 0 Pkt. / Melestean, M. 1 Pkt. / Deiters,Cl. 1 Pkt. / Manicio, E. 1 Pkt. . III.TEAM: zum üben in der Bez.-Klasse gemeldet und gleich gegen Wilkau II. 4,5:3,5 gewonnen (Scheweninger System). Akladius, K. 2 Pkt. / Beck,R. 0,5 Pkt. / Hai Dang, T. 1.Pkt. / Rühmer, N. 0 Pkt. / Costa da Silva,.P. 1 Pkt.