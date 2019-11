BMM U 12 in Plauen

Am Wochenende trafen sich 14 U12 Teams um ihren Bezirksmeister auszuspielen und die ersten vier sind zur Vorrunde der Sächs.- Meisterschaft qualifiziert. Damit fanden über 70 Schüler mit ihren Betreuern den Weg in die Aula des Diesterweggymnasium Plauen. Diese neue Aula war ein würdiger Ort für die Meisterschaft und die Schulleitung + Hausmeister unterstützte uns bei der Vorbereitung sehr. USG Chemnitz und der SK König Plauen galten als Favoriten und so kam es dann auch. Das direkte Duell zwischen uns und Chemnitz ging knapp 1,5:2,5 verloren. Die Chemnitzer strauchelten fast nochmal gegen unsere II., aber es wurde da nur ein 2:2 erzielt. somit stand es nach 2 Tagen: 1.Platz USG Chemnitz 13 Pkt./ 2. Pl. SK König Plauen 12 Pkt./ 3. Pl. Wilkau Haßlau 10 Pkt./ 4. Pl. SK König PL. II. 8 Pkt. / 5. Pl. Niederwiesa 8 Pkt. / 6.Pl. CSC Aufb. Chemnitz. – USG II. / VSC Plauen / Flöha / Reichenbach, alle 7 Pkt. / Annaberg 6 Pkt. / NH Aue 3 Pkt. / Markneukirchen 2 Pkt./ SKK Pl. III 1 Pkt./ I. TEAM: T. Melestean 6 Pkt., M. Melestean 5,5 Pkt., K. Akladius 3,5 Pkt., E. Manicio 4,5 Pkt., R. Beck 1/1 II. TEAM: T. Hai Dang 5 Pkt. / R. Beck 3,5 Pkt., N. Rühmer 4.Pkt., P. da Costa Silva 4 Pkt., Al Hassan 2 Pkt. und A. Akladius 2 Pkt.! Überraschend für uns war natürlich – wir haben plötzlich zwei Teams unter die ersten vier platziert, welche nun die weiterführende Qualifikation geschafft haben ! Unser eigentlich noch junges U 10 Mädchenteam, hatte naturgemäß einen schweren Stand, dennoch haben sie schon einige Brettpunkte für sich verbuchen können. SKK Team w: S. Al Hrisat, H. Martin, Y. Nhi, A. Ploss, C. Deiters, A. Saja, L. Thaleikis, Fr. Winkler. Sie haben schon einmal ein Achtungszeichen gesetzt, denn sie können noch 2-3 Jahre in dieser Altersklasse starten und ihre Stunde schlägt noch.