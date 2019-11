4. Runde 2.Lkl. / 1. u. 2. Bez.Klasse

Heute war die Karl Marx Schule bis auf den letzten Tisch und Stuhl besetzt. Unsere drei Teams versuchten zur Höchstform aufzulaufen und ihre Tabellenposition zu verbessern. Zuvor mussten aber erst wieder die Turbulenzen bzgl. einiger Absagen gemeistert werden. Die III. kann jetzt durch ihren 5:3 Sieg gegen Freiberg , den Kampf gegen den Abstieg aufnehmen. Während die V. mit einem verdienten 5,5:2,5 Sieg ihren Spitzenplatz verteidigen konnte. Die Kücken der VII. verloren knapp 3,5:4,5 gegen Markneukirchen II. . Einen hohen Überraschungssieg landete die VI. beim VSC II. – 6,5:1,5 !

III. TEAM: M. Tunger, P. Luban, R. Bajelani gewannen / Binh, Huy, M. Fuß, St. Bork Remis und N. Hörkner verlor.

V.TEAM: J. Bandt, M. Melestean, L. Ertl, E. Manicio, St. Meyer gewannen, Remis spielte R. Melitzki und U. Hörnig + T. Melestean verloren.

VI. TEAM: P. Paul, J. Knott, J. Helmrich, m. Nguyen, M. Dreise und L. Tran Thi gewannen, A. Burian Remis u. so fiel die Niederlage von H. Pecht nicht mehr ins Gewicht.

VII. TEAM: T. Hai Dang u. P, da Costa Silva gewannen, P. Rühmer, St. + K. Akladius alle Remis und N. Rühmer+ C. da Silva Costa verloren ihre Partien

Am 08.Dezember steigt die 5. Runde in allen Landesklassen