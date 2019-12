BMM U 14 in Flöha

Traditionell nimmt unser Verein an den drei „Wochenend“- Bezirksmannschaftsmeisterschaften mit jeweils zwei Teams teil. So auch in dieser Saison und in der U 12 neuerdings zusätzlichen mit einem Mädchenteam. Das erste Team, gebildet aus der „altersgerechten “ Riege (2006/07 geb.) belegte mit 11:1 MP einen souveränen 1.Platz : Fl. Elstner 5,5 Pkt., R. Atze 5 Pkt., M. Bühring 6 Pkt. und Cl. Deiters 5,5 Pkt. erzielten dieses starke Ergebnis – GRATULATION! Im zweiten Team starten unsere Medaillengewinner der BMM U 12, also 2-3 Jahre jünger und sie belegten gleich den 4. Platz. Dies ist ein respektables Achtungszeichen für die nächsten 2-4 Jahre in diesem Altersbereich: T. Melestean 5 Pkt., M. Melestean, 4,5 Pkt, E. Manicio 3 Pkt., R. Beck 2,5 und T. Hai Dang 3 Pkt. konnten hier schon Höhenluft schnuppern! Resümee : mit dem I. Team kämpfen wir meist um Gold oder Silber, mit dem II. Team kämpfen wir um Bronze und Alu. Um uns die lästige Fahrerei zu ersparen haben wir wieder in Flöha übernachtet. Bedanken möchten wir uns bei den engagierten Helfer, die mitgeholfen haben die Kinder zu betreuen und zu fahren: R. Atze, M. Grondziok, T. Melestean, M. Paul, St. Bork u. P. Luban. Dank auch an unseren ehemaligen Plauener Rene Kindt/ Niederwiesa, der als Turnierleiter fungierte. Den Abschluß bildet am 23./24.Januar die U 10 (2010/11/12 geb.) in Chemnitz. Der Termin für die Vorrunde zur SMM U 12 + U 14 steht mit dem 28.März auch schon fest. Desweiteren starteten aus dem Vogtland unsere Freunde aus Markneukirchen und der VSC 1952 Plauen.