Vogtl.-Nachwuchsmeisterschaft 2019

Am Sonnabend/Sonntag fand im Lessing Gymnasium das Qualifikationsturnier zur BEM in Geyer statt (08. bis 11.02.20). Gekommen waren 74 Kinder ( 20 w + 54 m Teiln.) aus allen Teilen des Vogtlandes und es lief sehr gut für unseren Verein. Aus den anderen Qualikreisen gab es folgende Zahlen: Erzgebirge 61 Kinder, Chemnitz 68, Zwickau 22, Mittellandkreis 32 Teilnehmer. Der SKK stellte 40 Schüler, VSC 11, Markneukirchen 7, Reichenbach 6, Neumark 6, Klingenthal 1, Waldk./Lengefeld 3, Die U 10/U12/U14 Turniergruppen waren mit jeweils 16 Teilnehmern am stärksten besetzt.

Unsere Medaillensieger und dadurch Teilnehmer der BEM in Geyer sind:

U 18: Alexander Bandt, U 16: 1. Pl. Liam Ertl, 2. Pl. Florian Elstner, 3. Pl. Jona da Costa Silva

U 14: 1.Pl. Clemens Deiters, 2. Kyrillus Akladius 3. Reinhard Atze / 2. Pl. w Maria Nguyen,

U 12: 1. Pl. Timur Melestean, 2. Nico Rühmer, 3. Ethan Manicio + Raphael Beck, 1.Pl. w Sarah AL Hrisat

U 10w 1. Pl. Helene Martin, 2. Vanessa Bui, 3. Aliya Ploss, U 10 m 3. Pl. Pepe da Costa Silva

U 8w. 1. Pl. Klara Brockmeier, 2. Frida Winkler, 3. Selena Eskef

Bemerkenswert wie die VORBERECHTIGTEN Kleinen, eine Altersklasse höher schon ganz schön mit wirbelten. Erfreulich die große Anzahl von Mädchen im Turnier. Zu den ca. 22 Startern kommen noch 8 Teilnehmer hinzu (S. Burian, I. Pivtorak, R. Melitzki, Fl. Elstner, M. Melestean, M. Kolbe , K. Akladius, T. Hai Dang) und so könnte unsere Delegation vielleicht knapp 30 Kinder zur BEM umfassen.