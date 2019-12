DVM U 16 in MAGDEBURG

Dieses Jahr hat es unser U 16 Team geschafft sich zur „Deutschen“ (27.-30.12.19) zu qualifizieren. Die fünf Spieler: Simon Burian, Illia Pivtorak, Nico Hörkner, Florian Elstner und Richard Melitzki hatten zuvor den sächsischen Vizemeistertitel errungen und werden nun unsere Farben vertreten. Die U 20 und U 10 sind leider kurz zuvor an der Qualifikation gescheitert, dennoch insgesamt ein gutes Ergebnis. In Magdeburg werden 20 Teams in dieser Altersklasse starten und wir sind die Nr. 8 der Setzliste. Familie Elstner und Burian organisieren/betreuen diese Meisterschaft. Holger Borchers wird die fünf Musketiere schachlich betreuen. Auf der DSJ Seite kann man den Wettkampf täglich verfolgen.https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/dvm-u16/