… zum Jahreswechsel …

Gestern kehrte nun auch unsere U16 von der Deutschen Vereinsmeisterschaft aus Magdeburg heim ins Vogtland. Auf Platz 8 der Setzliste gestartet, landeten wir am Ende auf Rang 9, punktgleich mit dem 5, was sicher als „innerhalb der Erwartung“ bezeichnet werden darf. Die Ergebnisse sind gerne hier nachzulesen. Unser Dank gilt vor allem den elterlichen Betreuern der Familien Elstner und Burian sowie unserem Trainer Holger Borchers, die allesamt eine knappe Weihnachtswoche opferten, um unser Nachwuchsteam zu unterstützen.

Zum Abschluss des Schachjahres 2019 dürfen wir uns nochmals bei allen Machern und Unterstützern aus nah und fern bedanken und allen ein gesundes neues Jahr wünschen.

In den normalen Trainingsabendmodus werden wir am Freitag, den 10. Januar starten. Eine Woche darauf, also am 17.01., findet unsere Neujahrsfeier im Alten Handelshaus statt. Start ist hier um 18:30 Uhr. Dies ist dann der Auftakt für ein großes Schachwochenende mit jeder Menge Schach an allen Fronten. Dann steht auch die nächste Doppelrunde der Oberliga in der Plauener Feuerwache an.