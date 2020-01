BMM U 10 in Chemnitz

Im Reigen der drei Schüler BMM macht die U 10 den Abschluß dieses Wochenende in der Mensa der TH Chemnitz. Zuvor hat unserer U 14 in Flöha den 1.Platz belegt, die U 12 errang den 2. Platz in Plauen. Nun war der Jahrgang 2010/11/12 an der Reihe nach den Sternen zu greifen, vielleicht ?!

Am ersten Tag lief es wie erwartet, die Jungs gewannen ihre drei Spiele gegen CSC Aufb. Chemn. mit 3:1, gegen Reichenbach folgte ein 4:0 und gegen USG II. gelang ein knapper 2,5:1,5 Sieg. Wir liegen gleichauf mit USG Chemnitz I an der Spitze. Einzelergebnisse: Maxim Melestean 3 Pkt. aus 3 Partien, Pepe Costa da Silva 2,5/3, Antonius Akladius 3/3 und AlHassan Hrishat 1/3.

Das Mädchenteam, durchweg jünger wie unsere Jungen konnten sich schon einmal gut in Szene setzen, bzw. für nächstes und übernächstes Jahr warm laufen, denn sie sollten diese Chance zu üben bekommen. Gegen Reichenbach gelang ihnen ein starkes 2:2, 1:3 gegen Annaberg verloren aber gegen USG II gelang fast eine Überraschung, doch am Ende wurde es eine knappe 1,5:2,5 Niederlage. Gespielt haben heute Yen Nhi, Aliya Ploss, Frida Winkler und Alessia Saja. Drücken wir den beiden Teams für Morgen die Daumen, denn Morgen geht es gegen USG I. und Wilkau I. Schade für uns, Maurice Kolbe ist seid Dienstag krank und kann nicht mitspielen. Auf diesen Weg – Gute Besserung – damit er das Schulschachfinale am Dienstag in der Friedensschule (9 30 -15 00 Uhr) mitspielen kann.