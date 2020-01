6.Runde der III./IV./V.

Den Auftakt am Punktspielwochenende gestalteten das I.u.II. Team und unsere Mannschaften in den Landesligen kamen am Sonntag dazu. Nach dem hohen 6:2 Sieg gegen Frankenberg kann unser III.Team noch aus eigener Kraft das rettende Ufer von 8 Pkt. erreichen. Ersatzgeschwächt fuhr die IV. nach Markneukirchen, um Schadensbegrenzung bemüht. Aber es gelang ein nicht erwarteter 5:3 Sieg, welcher das Punktekonto gut aufbessert. Ganz anders die Vorzeichen bei der V., hier geht es nicht um den Abstiegskampf – sondern um in der Spitzengruppe mithalten zu können. Ein schwer erkämpfter 5:3 Sieg gegen Treuen I. spiegelt die Konstellation gut wieder. Einzelergebnisse:

III.TEAM: I. Pivtorak, N. Hörkner, Huy Duc, Bihn Karl, M. Schaarschmidt gewannen, während St. Bork, Michael Fuß remisierten, M. Tunger verlor seine Partie

IV.TEAM: es gewannen G. Valtin, Chr. Böttger, R. Bajelani, Remis spielten Fr. Gerbeth, H. Sandner, T. Seyffert, H. Pecht u. N. Süß verlor

V.TEAM: die Siegpunkte erzielten J.Bandt, R. Melitzki, M. Melestean, St. Meyer in den Remishafen kamen E.Pekrul + M. Bühring / U. Hörning u. T. Melestean verloren ihre Partien.

In der kommenden 7.Runde am 1. März werden für einige unserer Team die Weichen gestellt.