BEM Geyer/2020

Am Samstag, den 08.02. starteten 25 Kinder, mit sieben Trainern, zwei Elternteile, mit acht Autos in die tatsächlich verschneite Jugendherberge Hormersdorf. Rekord – 25 Teilnehmer hatten wir wohl schon lange nicht mehr. Erstmals waren wieder einmal sieben Mädchen mit. Wir rechnen immer mit fünf bis zehn Teilnehmern, die sich zur SEM in Sebnitz qualifizieren und so kam es auch: Simon Burian vorberechtig / N. Hörkner 3.Pl./ Fl. Elstner 3.Pl./ T. Melestean 2.Pl./ M. Melestean 2.Pl./ P. C. da Silva 4.Pl. . In die „Hoffnungsrunde“ am Sonntag, den 15.März müßen Illia Pivtorak (4.Pl.) und H. Martin (5.Pl.) und somit könnten es acht werden. Als Trainer fungierten: St. Meyer, T. Merkel, D. Zähringer, E. Fischer, J. Bandt, P. Luban und B. Atze war Hauptschiedsrichter, Stephanie Akladius und Tolik Melestean hielten die öffentliche Ordnung aufrecht, DANKE ! Aber auch einen großen Dank an unsere unseren hilfsbereiten/engagierten Eltern: Fam. Ploss, Überschaer, Costa da Silva, Melestean, Nagler, Weber, Ertl, Winkler, M. Paul, Bühring und St. Meyer. Mit den ERREICHTEN können wir durchaus zufrieden sein, zumal viele Starter von uns in ihrer Altersklasse die jüngsten Jahrgänge waren, dh. nächstes könnte es wieder so erfolgreich .. + … laufen. Die noch nicht erwähnten Teilnehmer waren:

A. Bandt U 20/ l. Ertl, J. da Silva U 16/ M. Bühring U 14/ K. Akladius, T. Hai Dang. R. Beck alle U 12, A. Akladius, AL H. Hrishat, S. Hrishat /

Fr. Winkler, L. Thaleikis, A. Ploss U 10w. Insgesamt war es wieder ein Duell zwischen USG Chemnitz, SK König Pl., GW Niederwiesa und Wilkau Haßlau aber auch kleine Vereine habe eine bestimmte Anzahl von Startern aufzuweisen. Natürlich gab es am Sonntag Abend ein Tandemturnier und das Siegerduo hieß D. Zähringer + E .Fischer. Montag Abend ging es ins benachbarte Bad/Schwimmhalle und sieben Runden Schach wurden auch noch absolviert. Das Org. ( R. Wilhelm + Tochter, R. Kutscha) + JH Team verwöhnte ALLE, bis nächstes Jahr in Geyer !