BEM U 8 in Wilkau, 23.02.20

Die 2012/13 GEBORENEN bilden den Abschluß der diesjährigen Nachwuchsbezirksmeisterschaft im Bezirk Chemnitz. Angereist waren 29 Teilnehmer (20 Jungen+ 9 Mädchen). Nach den guten Platzierungen der letzten Jahre durften wir gespannt sein, wie unsere vier Mädchen abschneiden werden und es wurde ein schöner Erfolg! Frida Winkler 6/7 Pkt. belegte den 2.Platz, Lumina Thaleikis den 3.Platz und Klara Brockmeier kam noch auf den 5.Platz ein. Damit könnten diese drei zur SEM nach Sebnitz fahren. Unser Kücken, Kasar – 2013 geb., kann nächstes Jahr nochmal in dieser Altersklasse starten. Leider hatten wir („seid Menschengedenken“) erstmals dieses Jahr keine Jungen am Start, vielleicht 2021!?

Diese erfolgreiche Unternehmung leitete unsere Trainerin Franziska Wolfram, unterstützt von den Eltern von Frida und Klara, Danke!

Weitere Qualifikationskämpfe zur SEM finden am 15.März in Chemnitz statt (Illia/U18 u. Helene /U10w). In jeder AK gehen sechs Schüler an den Start und in der AK 10-12 qualifizieren sich vier Kinder und ab U 14-U 18 jeweils drei Schüler.