3. U 13 Cup in Reichenbach

Das Rathaus in Reichenbach bot wieder ideale Spielbedingungen für unsere Kinder. Es kamen 74 Schüler, die den Wettkampf in 18 Gruppen aufnahmen (zu jeweils 3-4 Runden) u. die besonderen Hinweise des Schachverbandes befolgten. Der SC Reichenbach hatte alles BESTENS vorbereitet und so konnte ein weiterer Erfolg in der 27 jährigen U 13 Cup Geschichte hinzugefügt werden. Die Kinder reisten aus Gera, Greiz, Zeulenroda, Chemnitz, Wilkau, Neumark, Hartmannsgrün, Plauen und aus Lengefeld an. Immerhin waren auch 20 Mädchen dabei und insgesamt haben sich schon über 30 Mädchen beteiligt. In den stärksten Gruppen mit einer durchschnittlichen DWZ von 1400 bis 1600 gibt es ein Duell zwischen den spielstarken Zeulenrodaern und dem SKK, welches wir gestern mit T.+M. Melestean, K. Akladius, E. Manicio u. T. Hai Dang, R. Beck, P. Costa da Silva für uns entscheiden konnten. Bei unseren ganz KLEINEN gab es ebenfalls sehr gute Ergebnisse von A. Akladius, C. Unger, H. Hrishat. . Bei den Mädchen bestätigt sich der Aufwärtstrend mit dem Gruppensieg von H. Martin, Fr. Winkler und gefolgt von A. Ploss, M. Nguyen, V. Bui, A. Saja, C. Deiters. Dank allen Eltern für den Fahrdienst zwischen Plauen und Reichenbach! Dank auch an das Reichenbacher Team um Fam. Phenn + Sascha Knabe, Haymo Adler usw. ! Der 4. U 13 Cup findet am 04. April in der Karl-Marx GS Plauen statt!